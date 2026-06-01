Asistirá vice primer ministro a Cumbre de Estados Insulares sobre Océanos

La Habana, 1 jun (ACN) Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República, llegó hoy a Japón al frente de la delegación cubana que participará en la Cumbre de los Estados Insulares sobre los Océanos (ISOS), a celebrarse en Tokio del 2 al 4 de junio, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La delegación está integrada además por la directora general de Medio Ambiente del CITMA, Odalys Goicochea, y la doctora Marcia Cobas, asesora en la oficina del Vice primer Ministro.

A su llegada, el dirigente cubano fue recibido por el presidente honorario de la Fundación Nippon, Yohei Sasakawa; el embajador para Diplomacia Económica del Buró de América Latina y el Caribe de la Cancillería japonesa, Shige Watanabe; la subdirectora de México, América Central y Caribe, Miwa Yoshizawa; y la embajadora de Cuba en Japón, Gisela García, junto a funcionarios de la misión diplomática cubana.

Tras su llegada, el vice primer ministro se reunió con el personal de la misión diplomática cubana en Tokio e intercambió sobre la situación actual en Cuba.

Posteriormente, sostuvo un encuentro con 25 representantes de 15 empresas niponas miembros de la Conferencia Económica Japón-Cuba, encabezados por su presidente Dantani Shigeki, en el que se dialogó sobre el estado actual de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países, así como sobre los obstáculos y las oportunidades existentes para fortalecer los vínculos empresariales de cooperación e intercambio.

Como parte de su programa de trabajo, el dirigente cubano también intercambiará con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades japonesas vinculadas a las relaciones bilaterales.

La participación de Cuba en la Cumbre ISOS se produce en momentos en que Japón ha fortalecido su cooperación con la Isla, con proyectos recientes que incluyen un donativo para instalar soluciones de energía renovable en diez hospitales cubanos, mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta colaboración se suma a otras iniciativas como el mejoramiento del suministro eléctrico en Isla de la Juventud y la instalación allí de una planta desalinizadora en el poblado de Cocodrilo, lo que ha sido reconocido por autoridades cubanas como un respaldo significativo al desarrollo sostenible del país frente a las limitaciones derivadas del bloqueo económico de Estados Unidos .