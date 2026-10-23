Apuestan por la innovación jóvenes de la industria petrolera en Santiago

Santiago de Cuba, 23 oct (ACN) Jóvenes obreros, técnicos e ingenieros de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz laboran para optimizar los procesos de refinación, el mantenimiento de equipos, el control de la calidad y el aprovechamiento de recursos, en el actual contexto económico y energético del país.

Danelkis Vicente Ávila, presidenta de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) en la entidad, precisó que las investigaciones abarcan las áreas de proceso, laboratorio, informática, regulación y control, y respaldan el procesamiento del crudo nacional, incorporado recientemente a las operaciones de la planta.

Señaló que entre los principales aportes figuran estudios para la determinación de sales y metales presentes en el combustible, acciones encaminadas a proteger equipos tecnológicos, prolongar su vida útil y garantizar una mayor estabilidad operacional.

La ingeniera química Jazmín Saldívar Montes de Oca trabaja en un sistema de evaluación que facilita decidir sobre el estado técnico de bombas, torres e intercambiadores de calor.

Según explicó, la herramienta permite anticipar averías, evitar paradas no programadas y planificar mejor el mantenimiento.

Saldívar Montes de Oca destacó que el intercambio permanente con trabajadores de amplia experiencia en la industria es una fuente de aprendizaje para los jóvenes profesionales.

Alenny Almira Delís, especialista del Laboratorio de combustibles y lubricantes, desarrolló un estudio sobre la determinación de metales y el análisis del recobre en los separadores de la unidad 205.

Su objetivo es conocer el comportamiento de la corrosión en la torre de destilación atmosférica y actuar a tiempo ante cualquier variación que afecte su integridad.

Almira Delís expresó además que se implementó un ensayo para determinar sales en el crudo, prueba que antes no se realizaba en la refinería y que permite conocer con mayor precisión su contenido en el crudo nacional que se procesa actualmente.

Estos aportes en la innovación y la racionalización son indispensables para mantener la vitalidad productiva de la empresa, ante las limitaciones para acceder a insumos, reactivos químicos y tecnologías del mercado internacional, como consecuencia de las restricciones del bloqueo estadounidense.

Fundadas el 6 de diciembre de 1964, las BTJ agrupan de forma voluntaria a jóvenes trabajadores de entre 17 y 35 años, entre ellos obreros calificados, técnicos medios y universitarios, con la misión de contribuir a la superación profesional y a la participación de las nuevas generaciones en las principales tareas económicas, científicas y sociales del país.