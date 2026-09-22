Analizó Consejo de Defensa Provincial situación en La Habana

La Habana, 22 sep (ACN) El Consejo de Defensa Provincial de La Habana, presidido por Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la capital, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora, evaluó este lunes la situación actual de la provincia y las acciones para garantizar la atención a la población en los 15 municipios.

Según precisó el Gobierno de la capital desde su perfil en la red social Facebook, en el encuentro participaron César Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido, y Reinol Delfín García Moreiro, vicegobernador de la provincia, quienes acompañaron a las máximas autoridades en el análisis.

En el sector eléctrico se revisó el estado de las subestaciones, la protección de recursos estratégicos como el aceite dieléctrico y la necesidad de reforzar la seguridad en instalaciones clave para asegurar la estabilidad del servicio.

De manera diferenciada se abordó el enfrentamiento a ilegalidades y delitos vinculados al consumo y tráfico de drogas, con énfasis en la articulación de las instituciones de justicia, salud y orden interior para proteger a la juventud y preservar la tranquilidad ciudadana.

Los dirigentes insistieron en que la defensa de la legalidad y el orden constituye una prioridad para garantizar el bienestar de la población, y que el trabajo conjunto de las autoridades locales, las organizaciones de masas y la comunidad resulta esencial para enfrentar estos desafíos.