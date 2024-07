Analizan cumplimiento de acuerdos durante VIII Pleno del PCC

La Habana, 5 jul (ACN) El tema inicial en la agenda de la primera sesión de trabajo del VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), desarrollada hoy, fue el análisis del cumplimiento de los acuerdos que se han adoptado desde el octavo Congreso del PCC, realizado en abril de 2021, hasta la fecha.

En el encuentro, que estuvo encabezado por su Primer Secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, se conoció que de los 14 acuerdos, hay cumplido uno, otro se incumple y el resto se encuentra en proceso, informó el sitio de la organización política.

En medio del desafiante contexto que vive hoy la nación cubana, este viernes tuvo lugar la primera sesión de trabajo del VIII Pleno del CCPCC, encabezado por su Primer Secretario, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. #Cuba #PCC https://t.co/wD0GN6HYv9 pic.twitter.com/GXNSO3AGGt — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) July 5, 2024

Roberto Morales Ojeda miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, refirió que la mayoría de ellos se relacionan con la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las organizaciones de masa, de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), así como de la transformación del trabajo político-ideológico.

La rendición de cuentas del Buró Político fue otro de los puntos de la agenda del VIII Pleno del CC. El informe, presentado por el Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.



Ver más:https://t.co/aRqiMdBSe1 pic.twitter.com/gUloA704bJ — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) July 5, 2024

Como seguimiento de acuerdos adoptados durante el III Pleno del Comité Central, se evaluaron las acciones para implementar las estrategias para el fortalecimiento de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Otro de los acuerdos adoptados en el anterior Pleno estuvo relacionado con la violencia de género, respecto al que Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, insistió en la necesidad de encaminar las acciones de manera prioritaria hacia la prevención de estos hechos, para lo cual se requiere de un accionar cohesionado y sistemático.

Elier Ramírez Cañedo catalogó como un acuerdo de permanente cumplimiento el referido al trabajo del Partido en función de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la Historia de Cuba y del Marxismo-Leninismo.

Muy estrechamente ligado a la formación de las nuevas generaciones está la Estrategia para fortalecer el papel integral de la UJC en el presente y el futuro del país, cuya actualización e implementación fueron consideradas como esenciales por Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

Del hacer de los cuadros y su papel en lo referido a la labor política- ideológica para el cumplimiento de Ideas, Conceptos y Directrices del 8vo. Congreso del Partido, comentó más adelante Humberto Camilo Hernández Suárez.

Señaló que si bien se ha trabajado con intencionalidad en el completamiento de las plantillas, esas acciones no pueden traducirse solo en números, pues quienes asuman tareas de dirección tienen que estar preparados en todos los ámbitos.

Como parte de las acciones para prevenir y enfrentar la subversión político ideológica, caracterizada cada vez por una mayor agresividad del Gobierno de los Estados Unidos hacia el pueblo cubano, se coincidió en que se deben aprovechar todos los espacios, tanto los físicos como digitales, para contrarrestar campañas de intoxicación mediática que se ponen en práctica contra la sociedad cubana.

Unido a ello, se insistió en sumar a todos en las acciones de comunicación e información, lo cual tiene que dejar de ser visto solo como una responsabilidad de los medios tradicionales de comunicación, pues en el actual contexto mediático también las instituciones, las organizaciones y la comunidad tienen un importante papel en la facilitación de información verás al pueblo.

De manera particular acerca de la actualización del Programa Educativo, dirigido a la prevención y el consumo de drogas en universidades, comentó más adelante Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, quien consideró que en medio del actual contexto nacional e internacional resulta cada vez más trascendente el trabajo integrado para prevenir y enfrentar la ocurrencia de esos hechos.

El III Pleno del Comité Central, desarrollado en diciembre de 2021, marcó una pauta en el análisis del comportamiento de la industria azucarera en el país. El conjunto de medidas aprobadas entonces para salvarla, fueron también objeto de análisis en esta sesión inaugural del VIII Pleno.

En tal sentido, José Ramón Monteagudo Ruiz refirió que si bien el documento presentado a los miembros del Comité Central contiene un análisis objetivo e integral sobre la actual situación que presenta el sector, no se puede obviar el hecho de en los últimos años ha sido imposible garantizar todos los recursos materiales necesarios que permitan concretar verdaderos avances.

No obstante esa realidad, subrayó también la existencia de múltiples problemas de carácter subjetivo que evidencia que en muchos lugares hay cosas que no dependen de recursos y no se están haciendo bien e inciden directamente en el decrecimiento de la producción de caña, principal problema que presenta hoy el sector.

De manera general, fueron cerca de 20 intervenciones, en las cuales los miembros del Comité Central abordaron múltiples aristas de los acuerdos objeto de evaluación, que no solo permiten avanzar en su cumplimiento, sino también perfeccionar las acciones que con ese propósito se diseñan e implementan en diferentes ámbitos de la sociedad.

Durante el encuentro, fueron aprobados nuevos miembros del Comité Central del PCC: el General de división Ernesto Feijó Eiró, jefe del Ejército Occidental; el General de división Eugenio Armando Rabilero Aguilera, Jefe del Ejército Oriental; Emilio Lozada García, jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central y Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.