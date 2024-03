Alertan sobre peligros de los ciberataques

La Habana, 21 mar (ACN) Sobre las causas, manifestaciones y las implicaciones de los ataques cibernéticos a las cadenas de valor, alertó hoy Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones de Cuba, en el marco de la XIX Convención Internacional Informática 2024 que acontece en esta capital.

Infraestructuras importantes como los sistemas eléctricos son, al decir de Rodríguez Hernández, propensos a los ataques en el ciberespacio y al dañarlos se paralizan también otros servicios necesarios, entre ellos, el funcionamiento de los hospitales, los medios de transporte y de comunicación y el sistema financiero y bancario.

El viceministro comentó en su conferencia magistral que otra vía de penetración está en el uso inadecuado de la inteligencia artificial (IA), por ejemplo, en los chat bots de voz que en ocasiones ofrecen informaciones tergiversadas.

Sobre los ciberataques a las empresas y a todos los sistemas en general, insistió en se deben a las pocas competencias y a la débil comunicación que alerte sobre cómo enfrentar esos fenómenos.

No basta, para garantizar la ciberseguridad de una infraestructura, con las herramientas tecnológicas que contribuyan a mitigar los riesgos ni con hacerlas más resilientes, sino que es fundamental la cultura organizacional y la percepción de riesgo.

El vicetitular de Comunicaciones ofreció claves para evitar esas problemáticas, entre ellas, robustecer las credenciales (nombres de usuarios y contraseñas) que se diferencien en cada una de las plataformas, que tengan caracteres alfanuméricos y que la autenticación sea por múltiples factores.

Manifestó que las personas están en el pleno derecho de preservar sus datos personales y de no ofrecer información que luego se pueda utilizar para ataques cibernéticos que vulneren o pongan en peligro su identidad.

Entre sus previsiones para el año en curso, Rodríguez Hernández anotó que habrá una sofisticación de estas amenazas, a través del empleo de la IA, los ataques de Día Cero, aplicaciones y sistemas informáticos, así como a los auriculares modernos, por solo mencionar algunos casos.

De las plataformas comunicacionales -incluidas las redes sociales - el viceministro señaló que su uso indebido también representa una vulnerabilidad, pues puede generar malestar, intentos de subvertir el orden político y descontento en la población, que derivan en acciones hostiles entre los Estados.

Esas situaciones, dijo Rodríguez Hernández, ya preocupan en la Organización de Naciones Unidas porque es alarmante el uso malintencionado de la digitalización para distorsionar el orden existente.

Con su disertación, el viceministro subrayó que el actual contexto necesita creación de capacidades y fomento de confianza para enfrentar los ciberataques.

Ambas condiciones requerirán, según sus apreciaciones, de transferencia de tecnologías, financiamiento para el desarrollo y acceso universal, inclusivo y no discriminatorio a la información y el conocimiento.

Todos esos factores, aseveró, permitirán poner en marcha la ciberseguridad y, en consecuencia, avanzar en la transformación digital.

La XIX Convención Internacional Informática 2024 finalizará este viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana.