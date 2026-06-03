Alegre y patriótica felicitación a Raúl desde Granma 

Bayamo, 3 jun (ACN) Una alegre y patriótica felicitación por su cumpleaños 95 enviaron hoy al General de Ejército Raúl Castro Ruz cubanos de distintas edades y profesiones, residentes todos de la suroriental provincia de Granma.

Al líder de la Revolución se le dedicó un matutino especial en la ciudad de Bayamo, frente a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), desde donde la pequeña gran atleta Amalia González Jiménez habló en nombre del movimiento deportivo del territorio.

Fuerte y claro alzó la voz, dijo, "para defender con todas mis fuerzas a Raúl, en sus 95 años; estoy aquí porque, como yo, muchos han alcanzado sus sueños gracias a esta Revolución, a nuestros líderes históricos y al sistema deportivo cubano".

La oradora, de 17 abriles y natural del municipio de Yara, es una destacada parapesista, ganadora de cuatro medallas de oro en los IV Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, en noviembre de 2025.

Representando a los jóvenes granmenses, Leonardo Cruz Domínguez se dirigió a los cientos de asistentes a la convocatoria, quienes portaban retratos de los hermanos Raúl y Fidel, y banderas cubanas y del 26 de julio.

Nos reúnen en esta fecha la obligación de enviar una felicitación colectiva al General de Ejército, así como el deber, la dignidad, la memoria y la defensa de la soberanía de la patria, subrayó Cruz Domínguez.

Raúl es Raúl, su pueblo lo respeta y admira, ve en él a un líder indiscutible, y al héroe de muchas batallas, remarcó el presentador oficial del matutino.

Los momentos culturales del acto estuvieron a cargo de cantantes, bailarines y el nonagerario poeta Juan Manuel Reyes Alcolea, quien recitó una poesía de su autoría, en la cual exalta las cualidades de Raúl y la decisión de los cubanos de defenderlo.

Acompañaron a los participantes Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Granma; Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia, y otros dirigentes políticos y de organizaciones de masas.