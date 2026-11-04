Agradeció Cuba voto iberoamericano en la ONU contra bloqueo de EE. UU.

La Habana, 4 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, agradeció hoy a los países iberoamericanos que votaron en la reciente sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a favor de la resolución que pide poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

En el Segmento Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que sesiona en Madrid, España, Rodríguez Parrilla rechazó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y con marcado carácter extraterritorial, en un discurso que, por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación íntegramente.

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el Segmento Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Excmo. Sr. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:

Excelentísimo Señor Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano:

Excelencias:

Agradecemos a la Secretaría Pro Témpore de España y a la Secretaría General Iberoamericana su activa y dedicada labor durante los dos últimos años.

La Conferencia Iberoamericana ha tenido históricamente la capacidad de reunir a nuestros 22 países desde su cultura común y rica diversidad, para cooperar sobre la base del respeto y beneficio mutuos y avanzar hacia la consecución de objetivos compartidos.

El contexto global que inevitablemente tiene impacto en el espacio iberoamericano, está marcado por el reforzamiento del unilateralismo por parte de la mayor potencia militar del planeta; la imposible imposición de la paz mediante la fuerza; la injerencia en los asuntos internos de los Estados; la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y con marcado carácter extraterritorial y la intimidación, incluso, para obstaculizar la cooperación e impedir las legítimas relaciones comerciales entre Estados soberanos.

Los países iberoamericanos hemos demostrado que es posible alcanzar resultados tangibles en temas prioritarios como la seguridad alimentaria, la transformación digital, la reducción del riesgo de desastre, la educación y el enfrentamiento al cambio climático.

Es ampliamente conocido que el gobierno de Estados Unidos ha reforzado de manera cruel y sin precedentes el bloqueo contra Cuba, incluyendo la imposición de un bloqueo energético que equivale a un bloqueo naval y sanciones secundarias que obstaculizan las relaciones económicas y comerciales. Todas estas medidas causan sufrimiento a nuestro pueblo, constituyen un acto de castigo colectivo, son violatorias del Derecho Internacional y son lesivas al acervo de nuestra comunidad.

Expreso mi sincero agradecimiento a los países iberoamericanos que votaron a favor de la resolución en la 81 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pide poner fin al bloqueo a Cuba. Es una frase muy española, aunque no cervantina, que dice: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.

Estimados colegas, entendemos que para proyectar una comunidad “junta hacia el futuro y hacia el mundo”, la Conferencia debe preservar como máxima prioridad, el desarrollo de los vínculos culturales y la cooperación en condiciones de igualdad sin condicionamiento alguno.

Expreso nuestro reconocimiento a España por los notables resultados alcanzados y su liderazgo al frente de la comunidad, así como a la Secretaría General Iberoamericana.

A pesar de la difícil situación que enfrenta nuestro país, cuenten siempre con Cuba en el empeño de construir un orden internacional más justo y sostenible.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando durante la próxima Secretaría Pro Témpore para fortalecer la cooperación iberoamericana.

Muchas gracias.