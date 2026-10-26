Abogan en Camagüey por consolidar la Red Juvenil Comunitaria (+Fotos)

Camagüey, 24 oct (ACN) En la importancia de fortalecer la política de cuadros para perfeccionar el funcionamiento de las organizaciones de bases, consolidar la Red Juvenil Comunitaria y garantizar el rol de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la implementación de las transformaciones económicas y sociales insistió Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, durante su visita a Camagüey.

Como parte de la segunda edición del proceso político Marcando Pautas, la dirigente juvenil intercambió este viernes con las estructuras de dirección provincial y municipales sobre la necesidad de comprender el papel de los cuadros en tiempos de alta complejidad.

En ese sentido, insistió en la calidad humana y en el espíritu soñador que deben distinguir a quienes han elegido valientemente asumir la tarea por convicción.

Corresponde, entonces, acotó, atender mejor a los comités de base, perfeccionar la labor política e ideológica, marcar la diferencia con la Red Juvenil Comunitaria, promover el trabajo en equipo y vincularse más con la membresía, conscientes de que existe en los cuadros capacidad y talento suficientes para hacer de la UJC una organización más fresca.

En el encuentro, en el que intervinieron las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno en la demarcación, Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del PCC, calificó de heroica la responsabilidad de quienes conducen la UJC en el territorio agramontino pues los jóvenes, agregó, no solo constituyen el futuro, sino, también, el sostén de la patria.

Al presentar los indicadores de la política de cuadros y los procesos políticos de la UJC en Camagüey, Juan Carlos Blanco Lores, miembro del Buró Provincial de la organización, explicó que suman más de 19 mil militantes agrupados en más de mil 900 organizaciones de base.

Acerca del quehacer de la Red Juvenil Comunitaria, comentó que la iniciativa muestra resultados, a partir de las actividades realizadas en 82 consejos populares, donde se han activado todos los proyectos que incluye la Red.

Asimismo destacó la contratación de 18 estudiantes como trabajadores sociales que atienden directamente a uno o varios ancianos de la comunidad, el acompañamiento a ese grupo etario en tareas domésticas y la atención a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, precisó que se impulsan las acciones de promoción y prevención de salud dirigidas a las adicciones, el embarazo en la adolescencia y las infecciones de transmisión sexual, al tiempo que se han identificado jóvenes que poseen condiciones para crecer a las filas de la organización.

Varios son los retos que tiene la militancia, afirmó Yurisney Gil Monteagudo, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, quien enfatizó en la atención integral a la política de cuadros y todos sus subsistemas, de manera que se priorice la captación de reservas estratégicas y dirigentes juveniles vinculados.

Al concluir ese espacio reconocieron a los cuadros más destacados, así como a aquellos que acumulan cinco, 10 o más años en esa labor y a quienes están próximos a integrar las filas del PCC.