2023, año de desafíos para Pinar del Río

Pinar del Río, 28 dic (ACN) El año que casi concluye fue de grandes desafíos para Pinar del Río, empeñado en recuperar los daños tras el paso de eventos hidrometeorológicos y avanzar en sectores claves para el desarrollo del territorio.

La compleja situación económica del país incidió en la vida económica y social; pero, como reconoció Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria del PCC en la provincia, prevalecieron el humanismo, sacrificio, compromiso y sentido de pertenencia.

Muestra de ello lo constituye la Salud Pública, que disminuyó la tasa de mortalidad infantil a 3.2 por cada mil nacidos vivos, cumplió los indicadores de consulta en la atención primaria y secundaria y del sistema integral de urgencias médicas, apuntó en el acto provincial por el aniversario 65 del triunfo de la Revolución.

Destacó que la colaboración médica asegura su plan de relevo en 40 países, con más de mil 360 profesionales del sector y no se han detenido en la recuperación de sus instituciones.

Este año la provincia concluyó la recuperación de 382 escuelas de las más de 400 afectadas por el huracán Ian y el ciento por ciento de las dañadas por la tormenta tropical Idalia.

Ramos Cordero apuntó que se lograron los mejores resultados en los exámenes de ingreso a la Educación Superior, la retención superó las metas nacionales y nuevamente el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels resultó el más destacado del país.

Se concluyeron 14 casitas infantiles con capacidad para 330 niños y se trabaja en la ejecución de otras siete; más de mil 300 profesionales egresaron de las universidades los cuales se ponen a disposición del desarrollo económico y social de la provincia.

En lo económico, aunque es alta la insatisfacción del pueblo - dijo- es justo reconocer a los trabajadores de la agricultura, quienes no obstante la situación imperante trabajan todos los días en el impulso a su actividad.

Técnicos, obreros y campesinos asumen los retos cotidianos en los campos y los programas de mantenimiento e inversiones para no detener el desarrollo agropecuario, apuntó en acto efectuado en el sitio donde el primero de enero de 1959 Fidel Castro se dirigió a los pinareños luego de la entrada de la Caravana de la Libertad.

Ponderó el encadenamiento con la industria de materiales de la construcción que posibilitó la puesta en marcha de la planta de carbonato de calcio en Consolación del Sur, de gran utilidad para el mejoramiento de los suelos dedicados al cultivo del tabaco.

Asimismo, el sector contribuye a la recuperación de las viviendas de sus trabajadores, en comunidades rurales, que les han sido asignadas como parte de su responsabilidad social; y en el programa general de la vivienda de la provincia.

La transformación de cuatro instalaciones subutilizadas, y ubicadas en lugares apartados, permitió la apertura de centros para la cría de aves, almacenes para tabaco o tareas de beneficio de la hoja y una minindustria, todos los cuales generaron empleos a los pobladores de esas zonas, enfatizó.

También la producción tabacalera tuvo un año decisivo, en tanto continúan las labores de reconstrucción de la infraestructura dañada por Ian hace un año.

Puntualizó, en ese sentido, que ya se terminaron cuatro mil 683 casas de cura y se trabaja en otras 627, tarea imprescindible para avanzar en las siembras de la actual campaña que ya supera las seis mil hectáreas (ha) sembradas.

En los cultivos varios es propósito cubrir más de 43 mil ha en el periodo invernal e incrementar nuevas áreas de desarrollo mediante un mejor aprovechamiento de las condiciones en los polos productivos de la provincia.

Como parte de la recuperación de las afectaciones al fondo habitacional provocadas por ciclones tropicales, se han solucionado más de 58 mil casos con el apoyo de varias entidades y la población.

Aunque no se cumplió el plan concebido para el actual calendario, la producción local de materiales para la construcción dio pasos importantes en la conclusión de siete de los 11 hornos previstos para la fabricación de ladrillos y tejas, que permitirán una mayor disponibilidad de elementos para erigir moradas.

Yamilé Ramos Cordero llamó a trabajar con más unidad y eficiencia; a buscar alternativas constantemente y a un mayor aprovechamiento de las potencialidades de la provincia para producir.