Avanza doble par cubano Leduar-Paz a final A en Asunción

La Habana, 9 ago (ACN) Los cubanos Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz avanzaron hoy a la final A del doble par de remos cortos (2x), peso abierto,en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con escenario en la pista acuática de la bahía de esa ciudad paraguaya.

Según el sitio de la cita multideportiva, Suárez y Paz consiguieron pasar a la discusión de las medallas de este domingo en la repesca, luego de recorrer los dos mil metros de la prueba con tiempo de 6:46.23 minutos.

A continuación de la dupla de la mayor de las Antillas y con boletos finalistas, cruzaron la línea de meta los chilenos Marcos Arcos y Benito Rosas (6:47.82), los mexicanos José Navarro y Roberto Ahumada (6:48.03) y los canadienses Myland Mels y Oliver Baker (6:50.59), en ese orden.

En las eliminatorias y por el heat uno, los cubanos terminaron en el cuarto lugar con crono de 7:18.92 minutos, actuación que les impidió pasar directo a la final A

Este sábado también compitió por Cuba la singlista (1x), peso abierto, Ana Laura Jiménez, quien no pudo avanzar luego de sus resultados en las eliminatorias y la repesca.

Primero terminó en el tercer puesto con tiempo de 8:40.04 minutos y después en el quinto y último con 8:51.66, desempeño con el que estará en la final B, programada también para el domingo.