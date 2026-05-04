Saluda Cuba elección de nueva presidenta de Partido Morena de México

La Habana, 4 may (ACN) Autoridades de Cuba saludaron hoy la elección de Ariadna Montiel como nueva presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de México, y agradecieron su respaldo a la mayor de las Antillas.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, extendió sinceras felicitaciones a la nueva líder de Morena, quien en su primer discurso en el cargo, este domingo, ratificó su solidaridad con la isla caribeña.

A través de la red social X, el jefe de Estado expresó su agradecimiento a Montiel por las expresiones de respaldo a Cuba en su intervención, durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de la formación política.

Asimismo, Díaz-Canel ratificó la voluntad y la disposición de su país de continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre los dos partidos en beneficio de los pueblos.

En la misma red social, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, también destacó la solidaridad y apoyo permanente de México, y aseguró que las dos naciones seguirán profundizando sus históricos lazos de amistad.