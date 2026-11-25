La Habana, 25 nov (ACN) Para recordar el décimo aniversario del fallecimiento del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, la Asociación de Amistad Honduras-Cuba celebró hoy en Tegucigalpa el conversatorio denominado “Cabalgando con Fidel”.

Las reflexiones sobre el Comandante en Jefe ocurrieron en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma y comenzó con un minuto de silencio en recordación a los 32 mártires cubanos caídos el 3 de enero último en territorio venezolano, relató a la ACN el abogado Leonel Casco, secretario de actas de la organización.

Los exponentes: el doctor en ciencias, Víctor Ramos, presidente de la Academia hondureña de Geografía e Historia, y Anarella Velez Osejo, historiadora y escritora, evocaron las batallas por la justicia social encabezadas por Fidel.

“Fidel nos llama a la unidad de Latinoamérica y el Caribe en la defensa inclaudicable de la revolución, la soberanía, la paz y la autodeterminación de los pueblos, ante la agresión imperialista”, reconoció el activista al citar la convocatoria del evento.

En la actividad se mostraron videos, se recitó poesía y hubo una intervención especial del embajador cubano Roberto Loforte, como conclusión.