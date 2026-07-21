Rechaza China informe de Estados Unidos sobre Cuba

La Habana, 21 jul (ACN) Lin Jian, portavoz de la Cancillería de China, refutó hoy recientes acusaciones de Estados Unidos sobre una supuesta cooperación de inteligencia con Cuba, plasmadas en un reciente informe del Departamento de Estado.

En conferencia de prensa, el vocero chino también ratificó el apoyo de su país a Cuba en la defensa de su soberanía, informó la agencia Prensa Latina.

Lin Jian calificó de infundadas las afirmaciones del documento, titulado Cuba: la capital del Comunismo del siglo XXI (Cuba: The Capital of 21st Century Communism), según el cual China aprovecha la ubicación geográfica de la mayor de las Antillas para realizar actividades de recopilación de información contra Estados Unidos.

El diplomático afirmó que las relaciones entre Beijing y La Habana son "abiertas y transparentes" y no admiten "calumnias ni campañas de difamación".

También instó a Estados Unidos a dejar de "arrojar lodo sobre otros y actuar como quien acusa a los demás de aquello que él mismo hace".

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, aseguró este lunes que el informe constituye un pretexto para justificar agresiones.

Asimismo, recordó la larga historia de ataques, sabotajes y crímenes cometidos por Washington contra el pueblo cubano.

De acuerdo con un análisis del Observatorio de Medios de Cubadebate, el texto intenta presentar a Cuba como el origen de una red que explicaría una parte del conflicto político al interior de Estados Unidos, desde el Black Power y la autodefensa negra hasta el activismo propalestino y las protestas contra las deportaciones.