Reafirmó Cuba en ONU compromiso con eliminación del colonialismo

La Habana, 2 oct (ACN) Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, reafirmó este jueves en la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York, el compromiso de su país con la descolonización y el derecho de los pueblos a la libre determinación.

El diplomático, según precisó la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas desde su perfil en Facebook, recordó que, más de seis décadas después de la Declaración sobre la independencia de los países y pueblos coloniales, el colonialismo persiste como práctica contraria a la Carta de la ONU.

Señaló que esa forma de dominación limita el desarrollo económico y social, afecta la identidad y vulnera la soberanía de los pueblos.

Soberón advirtió sobre manifestaciones contemporáneas de dominación, como la explotación de recursos naturales, la aplicación extraterritorial de leyes nacionales y las medidas coercitivas unilaterales.

Denunció en ese contexto, el bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el cerco energético, impuesto por Estados Unidos contra Cuba, junto a otras medidas destinadas a presionar al pueblo y socavar la independencia nacional.

El embajador reiteró la solidaridad de Cuba con Puerto Rico, Palestina y el Sahara Occidental, al tiempo que subrayó la necesidad de mantener la descolonización como prioridad en la agenda de la ONU.

Destacó la proclamación del 14 de diciembre como Día Internacional contra el colonialismo, iniciativa que contribuye a generar conciencia y dar visibilidad a los esfuerzos de la organización para erradicarlo.

Al concluir, Soberón llamó a intensificar los esfuerzos colectivos para poner fin definitivamente al colonialismo y ratificó que Cuba continuará defendiendo la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir su futuro.