Reafirma Cancillería cubana apoyo a cuerpo diplomático en el país

La Habana, 19 feb (ACN) Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores, aseguró desde la red social X, la disposición de la Cancillería de Cuba de brindar todo el apoyo a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, ante la difícil situación que atraviesa la nación antillana.

El dirigente sostuvo este miércoles un encuentro con embajadores y representantes diplomáticos, en el cual intercambiaron sobre las afectaciones a su labor derivadas de la nueva medida del Gobierno de Estados Unidos, consistente en bloquear el suministro de combustible hacia Cuba.

Peñalver Portal condenó las acciones de Washington contra la nación caribeña y reiteró la determinación del pueblo cubano de defender su independencia y soberanía, sin ceder ante presiones ni amenazas.

El viceministro primero agradeció la solidaridad y los gestos de varios gobiernos, y exhortó a continuar demandando el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, en consonancia con el voto histórico a la resolución cubana en la Asamblea General de la ONU.

Desde su cuenta en la red social X, el funcionario también destacó la importancia de mantener la unidad internacional frente a las medidas unilaterales que afectan la vida cotidiana del pueblo cubano y el desempeño de las misiones diplomáticas acreditadas en La Habana.