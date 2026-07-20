Organizó Cuba evento ONU sobre derecho al desarrollo

La Habana, 20 jul (ACN) La Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York, junto al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, organizó está última semana el evento paralelo oficial del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, con el copatrocinio de Viet Nam y Brasil.

Según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la iniciativa reunió a representantes gubernamentales, expertos del sistema de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil para analizar cómo el derecho al desarrollo puede catalizar alianzas globales inclusivas y acelerar la implementación de la Agenda 2030.

El Presidente del Consejo Económico y Social, Embajador Lok Bahadur Thapa, inauguró el encuentro y subrayó la necesidad de revitalizar la cooperación internacional frente a los desafíos de los países en desarrollo.

Durante el debate, los panelistas coincidieron en que el derecho al desarrollo constituye un instrumento esencial para promover un orden internacional más justo y equitativo, basado en el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación y el rechazo a medidas coercitivas unilaterales.

En representación de Cuba, el Embajador Ernesto Soberón Guzmán afirmó que persisten profundas desigualdades y prácticas unilaterales que restringen las posibilidades de desarrollo de los países del Sur, pese a los avances en el reconocimiento del derecho al desarrollo.

Soberón reiteró que las alianzas internacionales deben sustentarse en la solidaridad, la igualdad soberana y el respeto al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, libres de condicionamientos políticos.

El diplomático denunció que las medidas coercitivas unilaterales constituyen uno de los mayores obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho al desarrollo y recordó que Cuba continúa siendo víctima del sistema más prolongado y amplio impuesto contra país alguno.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Cuba con la promoción del derecho al desarrollo y expresó la expectativa de que la reunión de alto nivel de la Asamblea General prevista para el 23 de septiembre contribuya a avanzar hacia un Pacto Internacional jurídicamente vinculante.

Intervenciones de Viet Nam, del Relator Especial Surya Deva y de representantes de la sociedad civil resaltaron la necesidad de reforzar la cooperación internacional como requisito indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La celebración del evento evidenció el respaldo internacional a las iniciativas impulsadas por Cuba en defensa del derecho al desarrollo y confirmó el reconocimiento al papel activo del país en la promoción del multilateralismo y la cooperación internacional.