Intervino delegación cubana en XII Foro Parlamentario Iberoamericano

La Habana, 2 oct (ACN) Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, encabezó este jueves la delegación cubana que intervino al Duodécimo Foro Parlamentario Iberoamericano, con sede en la capital española, Madrid.

La cita, según precisó el periódico Granma, reunió a las máximas autoridades legislativas de los países iberoamericanos, organizada por las Cortes Generales, previa a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

En la inauguración, el Rey de España, Felipe VI, destacó la relevancia de la diplomacia parlamentaria y la unidad de los pueblos iberoamericanos.

También intervinieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La Vicepresidenta del legislativo cubano participó en la mesa de trabajo sobre igualdad de género, donde resaltó los avances alcanzados por la Revolución en este ámbito, así como la aprobación en 2021 del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

Mari Machado subrayó que las mujeres representan el 57,4 por ciento de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que sitúa a Cuba como el segundo país del mundo con mayor representación femenina en órganos legislativos, según la Unión Interparlamentaria.

La dirigente denunció las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad recibidas de parlamentarios españoles.

La delegación cubana sostuvo encuentros con legisladores del Congreso de los Diputados y del Senado, donde trasladó un saludo del presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, y abordó temas de la actualidad nacional, incluida la implementación de transformaciones económicas y sociales.

Asimismo, dialogó con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y con Carles Ensenyat Reig, síndic general de Andorra, quien reconoció la colaboración de la brigada médica cubana durante la pandemia de la COVID-19.

Integraron la delegación, además, el embajador cubano en España, Marcelino Medina.