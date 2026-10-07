Intervino Cuba en ONU sobre proyectos de educación y afrodescendientes 

La Habana, 7 oct (ACN) La Misión de Cuba en Ginebra respaldó este martes el proyecto de resolución L.37 sobre el derecho a la educación y el proyecto L.29 relativo al mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, durante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Según precisó la institución desde el portal misiones.cubaminrex.cu, Rodolfo Benítez Verson, embajador y representante permanente de Cuba, declaró que el apoyo al proyecto L.37 responde a la prioridad que el país concede a la plena realización del derecho a la educación, destacando la garantía de enseñanza gratuita y de calidad en todos los niveles.

El diplomático subrayó que a nivel global persisten brechas significativas, con 250 millones de niños y jóvenes fuera de la escuela, y llamó a adoptar un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la educación en la primera infancia y secundaria gratuita.

En la misma jornada, Roberto Cabañas, segundo secretario de la Misión, expresó el respaldo de Cuba al proyecto L.29, que extiende el mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, en un contexto de incremento del racismo estructural y los discursos de odio.

Cabañas valoró la relevancia de la resolución 80/250 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que declaró la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como crimen de lesa humanidad, y destacó su efecto catalizador en la promoción de marcos de reparación.

Cuba reiteró su compromiso con el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes y llamó a todos los Estados a cooperar plenamente con el Grupo de Trabajo en el desempeño de su mandato.

La delegación cubana instó a la adopción por consenso de ambos proyectos de resolución, reafirmando su disposición a contribuir con propuestas concretas y espíritu constructivo en las labores del Consejo.