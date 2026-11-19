La Habana, 19 nov (ACN) Para programar más acciones de condena a las amenazas militares del gobierno estadounidense, en Honduras se prepara una reunión general con todas las bases de la Asociación de Amistad con Cuba para el mes de diciembre.

Así lo anunció Leonel Casco Gutiérrez, Secretario de Actas de la Junta Directiva de la agrupación solidaria en su Filial en Tegucigalpa, quien dijo que primeramente el próximo domingo 22 de noviembre se reunirán las organizaciones que funcionan en la capital hondureña para luego el 19 de diciembre celebrar la Asamblea General a nivel nacional en la localidad de La Ceiba.

En ambos encuentros se discutirá cómo hacer frente a las recientes amenazas del presidente Donald Trump con invadir la isla caribeña y se actualizará en temas del criminal bloqueo económico, comercial, financiero y energético para proyectar acciones de desafíos a la cruel política injerencista.

“El objetivo es apoyar a Cuba en todos los frentes con actos públicos, desmentidos en las redes sociales, la divulgación de Declaraciones públicas y comunicados, más cualquier otra acción que sirva de acompañamiento a los cubanos en su resistencia frente al imperialismo yanqui”, manifestó el activista solidario de profesión abogado.

Por eso hizo referencia a una Declaración publicada recientemente con el título: Congreso y senado federal estadounidense deben poner término al bloqueo criminal impuesto a la Revolución cubana y mandar a parar las acciones criminales de la Casa Blanca.

El documento se envió a la embajada cubana en la capital hondureña y se publicó en varios sitios web con el fin de responder a una conversación telefónica del mandatario estadounidenses salidas a la luz pública por el diario Salem News Channel, en la cual se amenaza abiertamente con una intervención bélica en la isla caribeña.

El documento repudia categóricamente las amenazas militares e indica que Cuba sufre una guerra no convencional con el bloqueo criminal y genocida, que “busca a toda costa limitar las capacidades del desarrollo nacional cubano, asfixiar su economía, neutralizar y anular las relaciones diplomáticas, comerciales, humanitarias y de intercambios deportivos, científicos, culturales y religiosos de los pueblos y gobiernos del mundo con sus leyes extraterritoriales”.

El texto pide prestar atención a las Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU en más de 30 ocasiones para levantar las medidas coercitivas contra Cuba, “derogando todas las leyes extraterritoriales vigentes y las recientes órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump, instituyendo un plan bilateral para restablecer y normalizar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones”.

Concluye la Declaración del grupo solidario recordando que Cuba no está sola y que, ante cualquier agresión militar imperialista, el pueblo cubano organizado en trincheras se defenderá, resistirá y vencerá al invasor, tal como pasó en Playa Girón.