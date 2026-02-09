Felicita Cuba a António José Seguro por elección en Portugal

La Habana, 9 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy a António José Seguro por su reciente elección como Presidente de Portugal.

Díaz-Canel expresó a través de la red social X la voluntad de continuar promoviendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

"Felicitamos a António José Seguro por su elección como Presidente de #Portugal. Expresamos nuestra voluntad de continuar promoviendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países".

Seguro, del Partido Socialista, ganó este domingo, con el 66 por ciento (%) de los votos, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, que lo enfrentaban al candidato ultraderechista André Ventura (33 %).

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Portugal se establecieron oficialmente el 6 de mayo de 1919, aunque ya existían vínculos consulares desde el siglo XIX.

Destaca como un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos, la visita del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (1926-2016), a Portugal en octubre de 1998, para participar en la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Oporto.