Expone Razones de Cuba impacto de fallo sobre aranceles de EE. UU.

La Habana, 24 feb (ACN) El sitio digital Razones de Cuba analizó desde su perfil en redes sociales las implicaciones del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló los aranceles punitivos impuestos por la administración Trump contra países que suministraban petróleo a Cuba.

La decisión judicial determinó que el presidente estadunidense carece de facultad legal para aplicar aranceles unilaterales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que revocó el gravamen que afectaba a socios comerciales como México, Canadá y China, entre otros.

Tras el fallo, la Casa Blanca invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un arancel global de entre 10 y 15 por ciento a todas las importaciones, medida que impacta a aliados y socios indistintamente.

El análisis subrayó que, aunque la anulación de los aranceles específicos constituye un avance frente a la extralimitación de poder, la política de hostilidad hacia Cuba se mantiene con la vigencia de la Declaración de Emergencia Nacional y las sanciones financieras de la OFAC, conjuntamente con el entramado legislativo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la Isla que le otorga amplias facultades al poder ejecutivo de EE.UU.

Según Razones de Cuba, el nuevo escenario representa un cambio de forma y no de fondo, pues la Isla continúa enfrentando el brutal cerco económico que atenta contra derecho internacional y la potestad soberana de los pueblos al comercio con quienes deseen.