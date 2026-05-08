Expertos de la ONU instan a EE.UU. a cesar bloqueo energético contra Cuba

La Habana, 8 may (ACN) Expertos de Naciones Unidas advirtieron que la orden ejecutiva emitida el 29 de enero por el presidente de Estados Unidos, que impone un bloqueo de combustible a Cuba, constituye una “asfixia energética” con severas consecuencias para los derechos humanos y el desarrollo del país.

Según precisó el Sistema de Naciones Unidas en Cuba desde su perfil en Facebook, los relatores especiales Surya Deva, Sofía Monsalve Suárez y Pedro Arrojo-Agudo declararon que la medida priva a la población de la energía necesaria para el funcionamiento de servicios esenciales, afectando los derechos a la alimentación, la salud, la educación y el acceso al agua potable.

Señalaron que la escasez de combustible ha impedido el traslado de pacientes a hospitales y la asistencia de niños a las escuelas, mientras el sistema de salud enfrenta más de 96 mil cirugías pendientes, incluidas 11 mil pediátricas, y retrasos en el Programa Nacional de Inmunización.

Los expertos subrayaron que la orden ejecutiva intensifica los efectos del embargo estadounidense vigente por más de seis décadas y cuestionaron la falta de fundamento legal para calificar a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Recordaron que ya habían alertado sobre los daños del bloqueo económico, comercial y financiero en el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, y advirtieron que el nuevo bloqueo de combustible agrava esas afectaciones y constituye un obstáculo mayor para el desarrollo de la nación caribeña.

En su comunicación oficial al gobierno de Estados Unidos, solicitaron aclaraciones sobre la base legal y fáctica de la medida, así como información sobre acciones para mitigar sus impactos negativos en los derechos humanos.

Los expertos, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actúan de manera independiente y voluntaria, sin recibir salario ni representar a gobiernos u organizaciones.