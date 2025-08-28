Dialogó Díaz-Canel con Zhang Anming, empresario chino

La Habana, 28 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, dialogó hoy con Zhang Anming, director general adjunto de Guangxi State Controlled Capital Operations Group Limited, grupo estatal chino con el cual se evalúan proyectos conjuntos para recuperar la agroindustria azucarera cubana.

Según informó en la red social X la cuenta de la Presidencia, durante el encuentro en el Palacio de la Revolución, el jefe de Estado destacó la significación de la visita, que da continuidad a los acuerdos y consensos alcanzados con el Presidente Xi Jinping, quien ha potenciado proyectos de beneficio mutuo en el orden económico y comercial.

Díaz-Canel destacó que la región autónoma Guangxi, donde está enclavado el grupo empresarial, es la de mayor experiencia en el cultivo y procesamiento de caña de azúcar en China, donde se aplican novedosas técnicas y se desarrollan equipos, implementos e insumos.

Tras un breve recuento sobre el desarrollo histórico de la agroindustria azucarera en la mayor de las Antillas, el mandatario refirió que en medio de la actual situación económica ha sido muy difícil para el país revertir el proceso de deterioro tecnológico del sector.

Como parte de su visita a la Isla, que inició el pasado martes y se extenderá hasta el próximo sábado, la delegación china recorrerá varios ingenios azucareros del centro del país para evaluar las potencialidades que en ellos existen.

Guangxi, oficialmente la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, es una región autónoma de la República Popular China, ubicada en el sur de ese gran país y fronteriza con Vietnam, su capital es Nanning, y cuenta con más de 50 millones de habitantes, además de su potente sector agropecuario, la economía se basa en la manufactura, la minería, el turismo, el comercio internacional y la explotación de los recursos marinos.