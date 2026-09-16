Denunció viceministro deshonestidad intelectual en informe sobre Cuba

La Habana, 16 sep (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este martes desde su perfil en la red social Facebook la deshonestidad intelectual de sectores estadounidenses en relación con la política hacia la Isla.

El diplomático se refirió a un informe publicado por un grupo vinculado a la Universidad de Harvard, suscrito por varios autores, que promueve la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba y los supuestos fundamentos empleados para justificarla.

“Un grupo que dice ser de “trabajo” y de la universidad de Harvard ha publicado un informe suscrito por varios autores que promueve abierta y vulgarmente la política de agresión de EE.UU. contra Cuba y los supuestos fundamentos que utiliza ese gobierno para intentar justificar el atropello al pueblo cubano ”, precisó.

“Es difícil creer que quienes aparecen como firmantes desconocen que un castigo colectivo como el que aplica el gobierno estadounidense contra todo el pueblo cubano es un crimen internacional y que ayudar a tapar el crimen los convierte en cómplices de él”, escribió Fernández de Cossío en la citada red social.

Señaló que resulta igualmente difícil suponer que los autores desconozcan el impacto destructivo de la prolongada agresión estadounidense sobre la economía y la sociedad cubanas, así como sobre los esfuerzos por impulsar el desarrollo y garantizar la justicia social.

El viceministro expresó que sorprende la ausencia de honestidad intelectual de parte de quienes deberían reconocer el efecto devastador que tendría sobre cualquier país una arremetida como la que sufre Cuba.

“Ninguno sería capaz de señalar con sinceridad al hablar de una crisis qué otro país, desarrollado o en desarrollo, lograría el crecimiento económico sostenido, garantizaría la estabilidad y el equilibrio social, evitaría un escenario de crisis y mantendría la paz nacional bajo una guerra tan despiadada como la que EE.UU. le ha impuesto a Cuba por más de seis décadas”, afirmó.

Fernández de Cossío concluyó que culpar al agredido e intentar lavar la imagen del agresor puede resultar monetariamente atractivo, pero es moralmente indecoroso.