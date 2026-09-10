Denunció viceministro cubano en cumbre BRICS el asedio de EE.UU.

La Habana, 10 sep (ACN) Carlos Jorge Méndez, viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, afirmó este miércoles que Cuba continúa su desarrollo pese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, durante la apertura de la Cumbre Empresarial Económica Unida BRICS 2026 en Nueva Delhi, India.

Según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, el funcionario denunció que el cerco energético aplicado por Washington recrudeció las medidas coercitivas contra la isla, violando normas internacionales de derechos humanos.

En su intervención, Méndez subrayó que el Gobierno cubano mantiene su compromiso con el multilateralismo, la solidaridad y la amistad entre los pueblos, y destacó nuevas medidas económicas para promover la inversión y la participación del sector privado.

El viceministro abogó por fortalecer la cooperación internacional y consideró necesario ampliar las relaciones económicas y la solidaridad entre países ante los desafíos actuales.

Posteriormente, participó en la sesión Cuba en la Era BRICS: Desbloqueando Nuevas Oportunidades para el Comercio, la Inversión y la Cooperación Económica India-Cuba, organizada por el Centro Schumacher.

D.K. Giri, presidente de esa institución, recordó el papel del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz en el establecimiento de las relaciones bilaterales y la amistad con la ex primera ministra Indira Gandhi, resaltando la resistencia de Cuba en el ámbito internacional.

Méndez expresó satisfacción por la invitación de India y señaló que este año se celebra el centenario del líder histórico de la Revolución, cuya legado tiene alcance mundial.

El viceministro agradeció la sesión dedicada a Cuba y detalló incentivos para la inversión en sectores como turismo, energía, agroalimentario, biotecnología, infraestructura y transporte.

Invitó a empresarios indios a participar en el programa de desarrollo de la nación caribeña, y aseguró que Cuba ve a la India como un país amigo y socio en la transformación económica.