Denunció Canciller cubano en la ONU bloqueo de EE. UU.

La Habana, 24 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, denunció este miércoles en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por el aniversario 40 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Rodríguez Parrilla afirmó en su alocución que el cerco energético impuesto por Washington busca provocar daños humanitarios extraordinarios y obstaculiza toda relación comercial con Cuba mediante sanciones secundarias y presiones sobre gobiernos y actores internacionales.

El canciller señaló que se configura un orden internacional en el cual el gobierno estadounidense pretende decidir con quiénes pueden comerciar los demás países y qué cooperación pueden sostener.

Subrayó que ese esquema, basado en sanciones y coerción, resulta insostenible y peligroso para todos los pueblos, pues hoy se aplica contra Cuba y mañana puede imponerse a cualquier otro Estado.

El ministro aseguró que Estados Unidos no logrará doblegar la voluntad del pueblo cubano ni que la nación renuncie a su derecho a la libre determinación.

Rodríguez Parrilla reiteró que junto al Movimiento de Países No Alineados, Cuba continuará abogando por un mundo donde el desarrollo sea un derecho universal y no un privilegio de unos pocos.