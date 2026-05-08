Denuncia canciller agresión de EE.UU. en entrevista con ABC

La Habana, 8 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció en entrevista con el medio ABC la agresión multidimensional que enfrenta la isla por parte del Gobierno de Estados Unidos, con graves daños a la población.

Según informó el canciller en X, en el diálogo abundó sobre la política de Washington hacia La Habana, que se manifiesta especialmente con el cerco energético y la Orden Ejecutiva con medidas coercitivas secundarias del pasado 1 de mayo.

Ofrecí entrevista al medio estadounidense @ABC.



Denuncié la agresión multidimensional del gobierno de #EEUU que enfrenta #Cuba, con graves daños a nuestro pueblo, que se manifiesta especialmente con el cerco energético y la Orden Ejecutiva con medidas coercitivas secundarias del… https://t.co/qX5VYE91VW — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 8, 2026

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana reiteró la disposición de su país al diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, siempre sobre la base del respeto a la soberanía y autodeterminación.

El medio estadounidense reportó que durante la entrevista, este jueves, Rodríguez Parrilla alertó también de las continuas amenazas sobre intervenir militarmente en la isla, lo cual, señaló, puede conducir a un baño de sangre en Cuba.

La Orden Ejecutiva emitida del pasado 1 de mayo se dirige contra cualquier persona o entidad, extranjera o estadounidense, que opere en sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, minería y servicios financieros.

Solo seis días después, como primera medida coercitiva derivada de la orden, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel S. A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados.

De acuerdo con la Cancillería cubana, la medida obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional que ya enfrenta, desde el pasado 29 de enero de 2026, los efectos nefastos del bloqueo petrolero que paralizó las exportaciones de combustibles al país.