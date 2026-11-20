La Habana, 20 nov (ACN) Para proyectar acciones de ayuda a Cuba, sesiona a partir de hoy viernes y hasta el domingo 22 de noviembre el 7º Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Italia “Quien la defiende la quiere más”, que se desarrollará en la municipalidad de Jesi.

En el evento se pretende un intercambio y reflexión acerca de las complejas circunstancias en que viven los cubanos a partir del recrudecimiento de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que mantiene una guerra no convencional contra la isla caribeña.

Así lo expresó a la ACN Ada Noidis Galano Estiven, presidente Asociación cultural CONACI, residente en Milán, Lombardía, Italia, convocando a todos sus compañeros a una activa participación, para encontrar soluciones que puedan aliviar las penurias causadas por el bloqueo de Estados Unidos.

Ella resalta que la patria los necesita a todos, cohesionados y comprometidos con la preservación de la soberanía para alejar las amenazas militares decretadas por la actual administración de EE. UU.

Según el programa del evento, la cita incluye la realización de tres talleres temáticos dedicados a las nuevas transformaciones económicas y sociales, así como las oportunidades de negocios e inversiones; la Ley de Inmigración, Ciudadanía y Extranjería; y las acciones concretas que pueden desarrollarse en apoyo a Cuba.

También se presentará un resumen de los principales resultados del Encuentro de Cubanos Residentes en Europa, celebrado en París en octubre último, y la disertación del embajador cubano en Roma, Jorge Luis Cepero Aguilar.

Como parte de las actividades colaterales, los asistentes disfrutarán de galas culturales y recreativas, recorrido por la histórica ciudad de Jesi y la clausura de la exposición “Fidel: historia de un líder. El hombre que desafió al siglo”.

Para la cubana Galano Estiven, con 35 años viviendo en Italia, se participa en este tipo de encuentro con la convicción de estar geográficamente lejos de Cuba, pero sin renunciar a la identidad nacional y a la cultura adquirida en la familia y las calles de su país natal.

Para ella es una fiesta de cubanía, donde impera el compromiso y el amor por Cuba, que les da fuerza para seguir amando y construyendo su terruño aunque no se viva en él.