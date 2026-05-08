Condena ACNU política de la Administración Trump contra Cuba

La Habana, 8 may (ACN) La Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) condenó hoy la política hostil de la administración Trump contra la nación antillana, que viola la Carta de la ONU y la soberanía de otros Estados, y vulnera los derechos humanos de toda la población en el archipiélago.

En una declaración, la ACNU subrayó que esta postura del actual gobierno de Estados Unidos también socava los principios de solución pacífica de las controversias y pone en peligro la paz y la seguridad de la región.

Agrega que también viola el derecho al desarrollo de Cuba, y quebranta derechos civiles y políticos de la población cubana.

La Asociación rechazó la Orden Ejecutiva de presidente Trump del pasado 1ro de mayo, que profundiza a niveles extremos el asedio a Cuba, y el devastador impacto de un bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico de más de 60 años.

Asimismo, denunció que una agresión militar a Cuba significaría la muerte de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y de otros grupos vulnerables.

Finalmente, ACNU hizo un llamado a oponerse a la política de exterminio de la población cubana de la administración Trump y a sus pretensiones de invadir a una nación soberana, independiente, resiliente, socialista y sostenible.

A continuación, transmitimos íntegramente texto de la Asociación Cubana de Naciones Unidas:

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) condena enérgicamente y rechaza, la Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos Donald Trump del pasado 1ro de mayo. El nuevo y criminal engendro legal profundiza a niveles extremos el asedio a nuestro país, y el devastador impacto que tiene sobre la sociedad y población cubanas, el genocida bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico impuesto a Cuba durante más de seis largas décadas, con su dimensión energética iniciada por el presidente Donald Trump en 2019, durante su primer mandato.

La reciente arremetida de la administración republicana contra Cuba pretende quebrantar, una vez más, la firme demostración de independencia y soberanía de nuestro pueblo, manifiesta en la firma de más de seis millones de cubanas y cubanos, del llamamiento “Mi firma por la Patria”; así como en las multitudinarias demostraciones del primero de mayo. Se inscribe, asimismo, en el intento de asfixiar totalmente a nuestra población diseñado, en 1960, por el entonces vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Lester Mallory.

La política obcecada y criminal de Washington contra la nación cubana adquiere nuevas dimensiones ante la amenaza del presidente Trump de invadir militarmente la Patria amada.

Nuestra Asociación, que tiene entre sus principios fundacionales la defensa y promoción de la Carta de las Naciones Unidas, denuncia ante la comunidad internacional que la política de la administración Trump contra Cuba:

Viola groseramente la Carta de las Naciones Unidas, en particular, los principios de igualdad soberana y de libre determinación de los pueblos;

Socava igualmente los principios de solución pacífica de las controversias y de la abstención de los miembros de la Organización de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado;

Amplía el carácter extraterritorial del bloqueo y significa una grosera violación de la soberanía de otros Estados y los derechos de personas naturales y jurídicas residentes en los mismos;

Pone seriamente en peligro la paz y la seguridad de la región, irrespetando, una vez más, la decisión de los Estados miembros de la CELAC de Declarar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz;

Viola el derecho al desarrollo de nuestro país, reconocido también como un derecho humano inalienable e indivisible;

Implicaría la muerte de parte de nuestra población, imposibilitada de recibir la atención médica requerida, ante la falta de electricidad, medicamentos y otros insumos necesarios para sus tratamientos;

Quebranta los derechos civiles y políticos de la población cubana al pretender cambiar al sistema político, económico y social que las cubanas y cubanos elegimos, al adoptar la Constitución de la República de 2019, en pleno ejercicio del principio de autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas;

Vulnera todos los derechos humanos de toda la población cubana, incluidos los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente saludable, desarrollo sostenible, estabilidad psicológica y física, cultura, a la felicidad, en fin, su derecho a la vida;

Lacera sensiblemente a la familia cubana cuyos lazos se han lastimado durante décadas.

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas denuncia que una agresión militar a Cuba significaría la muerte de nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y de otros grupos vulnerables. Representaría, en resumen, la muerte de cientos de miles de cubanas y cubanos amantes de la paz, y cuya vocación solidaria y humanista ha estado siempre presente en la praxis de la Revolución cubana.

Nuestra Asociación, en nombre de sus socios, asociaciones, redes, movimientos, líderes comunitarios y otros actores sociales con los que colabora, hace un llamado al secretario general de las Naciones Unidas, a todos los Estados miembros de la organización, a las personas de buena voluntad y amantes de la paz, a la sociedad civil internacional, a la comunidad internacional en general, a oponerse a la política de exterminio de la población cubana de la administración Trump y a sus pretensiones de invadir a nuestra nación soberana, independiente, resiliente , socialista y sostenible.

La Habana, 8 de mayo del 2026