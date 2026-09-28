Celebran aniversario 66 de los CDR desde misión de Cuba en la ONU

La Habana, 28 sep (ACN) La Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas celebró hoy el aniversario 66 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en un acto encabezado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

Según precisó la Misión desde su perfil en la red social Facebook, durante la jornada se recordó la trayectoria de la organización, vinculada históricamente a la defensa de las conquistas sociales, la soberanía y la independencia nacional.

El colectivo de la misión de #Cuba ante las Naciones Unidas celebra el 66 aniversario de los @cdr_cuba, con el compromiso renovado de seguir poniendo en alto el nombre de #Cuba en @ONU_es y seguir defendiendo la verdad de la Patria. pic.twitter.com/GJpt2Dmi7B — AnaTeresita González (@AnaTeresitaGF) September 27, 2026

En el encuentro se ratificó la determinación de continuar defendiendo en el escenario multilateral el derecho de Cuba a decidir soberanamente su presente y su futuro.

Los participantes denunciaron el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y sus efectos sobre la población cubana.

Se subrayó que ese compromiso seguirá guiando la labor de la diplomacia revolucionaria en los espacios internacionales.