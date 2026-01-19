Canciller cubano critica declaraciones de Gabriel Boric

ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP

La Habana, 19 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, criticó las recientes declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric, quien calificó a Cuba como dictadura y al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como dictador durante una entrevista televisiva.

El pronunciamiento del canciller cubano ocurrió en la red social X, donde expresó que “mientras América Latina y el Caribe está siendo agredida y amenazada por Estados Unidos, algún gobernante de la región prefiere criticar a Cuba”.

Rodríguez Parrilla afirmó que “atacar a nuestro país no es un acto de coherencia ni de valentía, sino de oportunismo político”, en alusión directa a las palabras del mandatario chileno.

Añadió que Boric “dilapidó su tiempo” y que “sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista”, en referencia a la victoria electoral del político José Antonio Kast en Chile.

El jefe de la diplomacia cubana consideró que el gobernante chileno “quizás sin quererlo, sirve a la aspiración del imperialismo de dividir e imponer su dominio sobre nuestros pueblos, mientras olvida su propia historia, la de sus mártires y la de su pueblo”.

Las declaraciones de Boric fueron emitidas en un programa de CNN Chile, los días 15 y 16 de enero, donde expresó que “Cuba es una dictadura y Fidel Castro fue un dictador”.

Boric continúa ejerciendo como presidente de Chile hasta el 11 de marzo de 2026, fecha en que entregará el cargo a José Antonio Kast, vencedor en las elecciones presidenciales de 2025.