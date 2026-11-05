Argentinos piden reactivar grupo parlamentario de amistad con Cuba

La Habana, 5 nov (ACN) El pedido de recomponer el grupo parlamentario de amistad con Cuba se presentó en la sede del Congreso de Argentina, como una iniciativa de los diputados de Unión por la Patria y otros partidos y organizaciones.

Según publicó el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC), se entregó a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, el dossier “Cuba No Está Sola – 100 Años Fidel”, con las variadas actividades realizadas en este año en la nación suramericana y en varias partes del mundo con la Mayor de las Antillas.

Esta iniciativa la propuso la diputada nacional Blanca Inés Osuna y la firmó el jefe del bloque Germán Martínez, más los legisladores Hilda Aguirre, Javier Andrade, Horacio Pietragalla Corti y Hugo Yasky.

La carta va dirigida al presidente de la cámara baja, Martín Menem, y demanda con carácter urgente la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Cuba, con el objeto de poner en funcionamiento ese ámbito institucional de diálogo y cooperación bilateral.

Además, solicita que se promueva el intercambio con el Primer Secretario de la Embajada de la República de Cuba en Argentina, Leonardo Baster, a fin de conocer de primera mano la situación que atraviesa actualmente la isla, principalmente de los daños causados por el bloqueo de Estados Unidos.

La presentación del texto reunió en el Salón de Unión por la Patria del Congreso de la Nación a amigos solidarios y participó Leonardo Baster, encargado de Negocios de la Embajada de Cuba, más miembros del Movimiento Argentino de Amistad con Cuba (MASCuba), integrantes del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC), en particular la Presidenta Honoraria, Stella Calloni.

Ahí se habló de las nefastas consecuencias económicas, energéticas, comerciales y humanitarias derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y de las medidas coercitivas impuestas contra la Isla caribeña.

La nota publicada por la web de CAPAC citó a la diputada nacional Blanca Inés Osuna que dijo: “La diplomacia parlamentaria constituye una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos entre los pueblos, promover el diálogo entre sus representantes y generar espacios institucionales para abordar cuestiones de interés común”.

Ella solicitó a los diputados: “la apuesta más fuerte es justamente a que estos encuentros tengan continuidad y florezcan en propuestas, iniciativas que hagan llegar a esta querida hermana Cuba, no solamente la fortaleza, la energía, sino propuestas que desde acá movilicen como todos esperamos”.

También agradeció el reclamo por constituir el GPA, que es una tradición histórica del Congreso argentino que apuesta por la diplomacia parlamentaria, “en la que se pueden dirimir diferencias, puntos de vista distintos sobre diversos temas, que es precisamente el objetivo de la diplomacia”.

El Dossier “Cuba No Está Sola – 100 Años Fidel”, fue elaborado por la periodista Lidia Fagale, y se trata de una investigación sobre las muestras de solidaridad realizadas en todo el mundo para el pueblo cubano y que fue entregada a los diputados presentes para que le den difusión entre sus colegas.