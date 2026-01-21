Aprobó Xi Jinping nueva ayuda financiera y alimentaria a Cuba

La Habana, 21 ene (ACN) Xi Jinping, Presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de China, aprobó una nueva ronda de ayuda a Cuba que comprende una asistencia financiera emergente valorada en 80 millones de dólares para la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes, junto a un donativo de 60 mil toneladas de arroz.

Hua Xin, embajador de China en Cuba, transmitió la decisión a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, durante un encuentro efectuado en el Palacio de la Revolución, precisaron fuentes de la Presidencia.

Según explicó el diplomático, recibió la instrucción de su gobierno en la mañana de este martes y la trasladó oficialmente a la parte cubana.

Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo días atrás conversaciones con Qiu Xiaoqi, enviado especial de China para Asuntos de América Latina y el Caribe, como parte de los intercambios bilaterales recientes.

También se produjeron reuniones con Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; y Carlos Miguel Pereira, director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería, en las cuales se abordó la situación económica y el estado del sistema electroenergético nacional, información que fue trasladada a Beijing.

Respecto a proyectos en curso, Hua Xin señaló que el liderazgo chino decidió modificar las modalidades de ejecución de donativos vinculados a 200 MW en energía solar fotovoltaica y a la entrega de cinco mil kits de paneles solares para viviendas aisladas, acordando con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera la designación de una empresa ejecutora.

Díaz-Canel agradeció la cooperación y destacó la intensa actividad del embajador, quien participó recientemente en el acto de entrega de la primera parte de un donativo de arroz aprobado anteriormente por la República Popular China.

El Presidente cubano resaltó el buen estado de los vínculos bilaterales y subrayó el avance en la Fase Cuatro del programa de transformación digital con apoyo chino, así como los resultados en el proyecto de televisión en alta definición y otras tecnologías.