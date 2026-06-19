Viceministro del CITMA intervino en Foro climático en Berlín

La Habana, 19 jun (ACN) Rudy Montero Mata, viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), intervino hoy en la sesión de Alto Nivel del segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín, Alemania, dedicado a los desafíos de la movilidad climática.

En su exposición, según precisó el CITMA desde su red social Facebook, el funcionario señaló que 133 asentamientos costeros de Cuba estarán parcial o totalmente afectados entre 2050 y 2100, lo cual exige atención prioritaria en las políticas de adaptación.

Montero Mata enfatizó que un mayor recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos impediría la implementación plena del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida.

El dirigente destacó la relevancia de la ciencia, la innovación y los fondos de cooperación internacional, y afirmó que Cuba pone a disposición de la Alianza el conocimiento acumulado por sus entidades científicas durante más de seis décadas en el enfrentamiento a desastres.

El Foro de Movilidad Climática de Berlín, organizado por la Fundación Robert Bosch en colaboración con el Centro Global para la Movilidad Climática, se celebra los días 18 y 19 de junio en la capital alemana.

La conferencia sienta las bases para una respuesta global coordinada a la movilidad derivada del cambio climático, al promover principios compartidos y alianzas sólidas que permitan apoyar a las comunidades para adaptarse, permanecer donde sea posible y reubicarse con dignidad cuando sea necesario.