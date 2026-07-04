Proponen excluir las áreas protegidas de transformación económica

La Habana, 4 jul (ACN) La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) propuso que las Áreas Protegidas (AP) deben ser excluidas de la medida No. 154 correspondiente a las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, actualizadas aprobadas oficialmente en junio pasado

Estos espacios constituyen el patrimonio natural más valioso de la nación cubana y, por su régimen jurídico especial, no deben ser objeto de licitación, sugirió Liliana Núñez Velis, presidenta de la institución, en carta enviada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y que reproduce en su perfil de ciencias sociales en Facebook, junto a Rey Estrada Estrada, director de su Programa de Áreas Protegidas y Expediciones.

Sin embargo, aclaró, lo anterior no excluye la posibilidad de que los servicios compatibles con los objetivos de conservación que se desarrollen puedan ser objeto de contratos, arrendamientos o licitaciones, conforme a la legislación vigente, al respectivo Plan de Manejo, y en coordinación con su administración.

En consecuencia, proponemos sustituir toda la referencia a su licitación por una formulación que contemple, exclusivamente, la eventual subasta de servicios dentro de ellas, preservando en todo momento su integridad como Patrimonio Natural de la Nación cubana y garantizando que cualquier modalidad de gestión esté subordinada a sus objetivos de conservación, prosiguió la especialista.

Consideró que este punto que desea lograrse, ya lo ampara la legislación vigente, cuando cualquier persona natural o jurídica puede solicitar la administración de una.

Opinó que tales argumentos deben ser tenidos en cuenta, dada la experiencia de su centro en dos AP, siendo la única entidad de la Sociedad Civil en Cuba que cumple la función de gestión y administración conjunta.

La FANJ también forma parte de la Junta Coordinadora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que reúne a las naturales, terrestres y marinas de interés nacional, regional y mundial que suman en total 263 existentes o propuestas.