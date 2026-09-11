Cuenta Holguín con ocho nominados al Premio Nacional del Ozono

Holguín, 11 sep (ACN) La provincia de Holguín cuenta en este 2026 con ocho entidades candidatas al Premio Nacional de erradicación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, galardón que sitúa al territorio oriental entre las provincias más destacadas del país en esta esfera.

Estas empresas implementan tecnologías amigables con el medio ambiente y sustituyen los gases refrigerantes, altamente nocivos para el escudo protector de la Tierra, indicó a la Agencia Cubana de Noticias Norkys Ochoa Aguilera, responsable del programa provincial dedicado a la protección de la capa de ozono.

Destacó que los nominados en esta ocasión son la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton; el Centro de Telecomunicaciones Frank País, de Etecsa; la Sucursal Extrahotelera Palmares; el Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca; la Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño de Holguín, Vértice; el Hotel Gran Muthu Ensenada; Gaviota Oriente, y Villa El Bosque, las ocho entidades del territorio que optan al reconocimiento.

Subrayó que este galardón se otorga cada 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, a organizaciones destacadas en ese ámbito, donde Holguín ha mantenido resultados favorables a lo largo de los años.

En este 2026, el lema central Acción global por un planeta más fresco resalta la importancia de unir esfuerzos con vistas a enfrentar el cambio climático mediante soluciones de enfriamiento más sostenibles y eficientes, principio que también cumplen estas organizaciones.

La efeméride fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública mundial sobre esta materia y conmemorar la firma del Protocolo de Montreal, tratado internacional creado con ese fin.

En Cuba, la celebración constituye también una oportunidad de visibilizar el trabajo de la Unidad Técnica de Ozono (OTOZ) de Cubaenergía junto a los especialistas provinciales, mediante acciones de educación y comunicación ambiental, capacitación técnica y promoción de buenas prácticas en refrigeración entre los diferentes públicos.