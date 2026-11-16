Santa Clara, 16 nov (ACN) Con una jornada científica, el capítulo villaclareño de la Sociedad Cubana de Imagenología (SCI) conmemoró el centenario de esa organización, fundada el 15 de noviembre de 1926 como Sociedad Cubana de Radiología y Fisioterapia, informó hoy el doctor Yandry Alfonso Chang, subdirector de Asistencia Médica de la Dirección General de Salud en Villa Clara.

Alfonso Chang declaró a la Agencia Cubana de Noticias que en el contexto de la efeméride reconocieron la trayectoria de la SCI y el aporte de la imagenología al diagnóstico y la atención médica en Cuba.

Precisó que el encuentro, efectuado en esta ciudad el viernes último, vinculó la actualización profesional con los desafíos de la práctica asistencial y analizó la evolución de las técnicas de radiología, desde los procedimientos iniciales hasta los métodos empleados en la actualidad.

El programa incluyó temas como la tuberculosis, diagnóstico de pacientes oncológicos, enfermedades cardiovasculares, evaluación de embarazadas y estudio del cerebro, además de la participación de especialistas de Medicina Interna, Reumatología y Neurología.

La sesión histórica evocó a Francisco Domínguez Roldán, Pedro Leandro Fariñas Mayo y Alfredo Domínguez Roldán, figuras relacionadas con el desarrollo de la radiología y la formación de una escuela cubana en esa rama de la medicina.

Como parte de la jornada fueron homenajeadas las doctoras Ana Rojas Guzmán y Lourdes Rodríguez Royero, por su labor asistencial y docente en el Hospital Ginecobstétrico Mariana Grajales, así como los doctores Manuel Enrique Mortera y Alexander Vázquez Roque, asociados de mayor antigüedad en el capítulo provincial.

La cita reunió a profesionales de varios municipios y hospitales de la región central, en vísperas del Día del Radiólogo, el 15 de noviembre, y resaltó la trayectoria de una sociedad que durante un siglo ha contribuido al desarrollo de esa especialidad en Cuba.