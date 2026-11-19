La Habana, 19 nov (ACN) En los 27 países de la Unión Europea, así como en Rusia, Bielorrusia, México y Brasil, la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) de Pinar del Río tiene registradas dos marcas comerciales de sus más distintivos rones ligeros: El Valle y Arecha.

La noticia la trajo al V Fórum de Ciencia y Técnica del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria Madelaine Bulnes Hernández, asesora legal de esa entidad, al presentar su ponencia titulada Construyendo identidad: la importancia del registro nacional e internacional de marcas comerciales y la intervención de la argumentación jurídica.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias la experta subrayó que gracias a que lograron acudir fuera de las fronteras nacionales a ese procedimiento, hoy pueden acceder a los mencionados mercados y posicionar los prestigiosos productos salidos de la occidental provincia.

Explicó que su ponencia tiene que ver con el sistema de propiedad industrial, en particular con el Registro Nacional e Internacional de Signos Distintivos de Marcas Comerciales, muy vinculado a su tema de tesis de maestría de la Argumentación jurídica y la resolución de conflictos que versan sobre marcas notorias y de alto renombre.

A partir de la participación de la Ember pinareña en exposiciones y ferias internacionales, y la disposición de clientes extranjeros de adquirir sus rones, escogimos dos marcas muy distintivas, tradicionales e identitarias del territorio: El Valle y Arecha, trabajo que fue continuación de profesionales anteriores de nuestra entidad, puntualizó Bulnes Hernández.

Si a nivel local y nacional ha sido bastante complejo el procedimiento, aún más de manera internacional, pues intervienen todos los países signatarios del llamado Arreglo o Protocolo de Madrid, en lo referente a la clasificación Niza de productos y servicios.

Aún queda mucho por hacer, pues no contamos con la Ley de Marcas, tan necesaria y que brinde protección legal para actuar ante competencias o conflictos relacionados con las marcas comerciales, más cuando debemos resguardar nuestras raíces, entre ellas, las vinculadas al ron ligero cubano que es, más que tradición, el saber hacer de Maestros en este campo.

La asesora jurídica de la Empresa de Bebidas y Refrescos de Pinar del Río señaló que desde mucho antes de la aprobación de las 176 transformaciones económicas y sociales, ya tenían vínculo con el sector no estatal.

Precisamente encadenarnos no solo productivamente sino en el servicio, con arrendamientos de espacios a esos actores económicos, y la colaboración de empresas en el exterior, nos permitió lograr el registro de nuestras dos marcas insignias en los mercados foráneos.

Pero no podemos sentirnos satisfechos con lo logrado pues las normas internacionales son muy cambiantes, hay que continuar superándose y actualizándose constantemente para seguir defendiendo nuestra identidad y tradiciones desde lo local, concluyó la entrevistada.

El V Fórum de Ciencia y Técnica del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria será clausurado hoy, en el círculo social obrero Armando Mestre, donde el miércoles fueron debatidas una treintena de ponencias provenientes de todos los territorios.