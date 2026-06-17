Sustituye importaciones mipyme en Holguín y mejora parque móvil

Holguín, 17 jun (ACN) La nueva forma de gestión no estatal Frenas Conmigo, de la provincia de Holguín, contribuye al mejoramiento del parque móvil del territorio mediante la sustitución de importaciones de partes y piezas para diferentes medios de transporte, lo cual propicia el ahorro de divisas.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la mipyme, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la empresa, especializada en la reparación de sistemas de frenos y de embrague, logra devolver la vitalidad a los vehículos a través de la recuperación y reconstrucción de sus componentes, con materias primas de calidad provenientes de naciones como India y Rusia.

La innovación radica en el aprovechamiento de los recursos existentes, pues emplean la estructura de hierro original de los medios y le incorporan bandas flexibles o rígidas, así como bloques fijados con remaches y pegamentos especiales, con lo que concentran el valor agregado en el servicio técnico y en los materiales de fricción, explicó.

Durante sus años de operación, la empresa modernizó sus procesos de reparación y redujo a más de la mitad los costos de obtención de un mecanismo de frenos respecto al mercado internacional, con similares estándares de calidad, comentó.

Grass González destacó que, gracias a estos resultados, se han consolidado como líderes en la atención a una amplia gama de vehículos, incluidos autos ligeros, camiones, paneles y jeeps, con contratos vigentes con más de 300 organismos de los sectores estatal y privado.

En la actualidad, Frenas Conmigo presta servicios a centros clave destinados a la transportación de pasajeros y cargas en la nororiental región, entre ellos la Unidad Empresarial de Base Transcontenedores Holguín, Ómnibus Nacionales y la Empresa Provincial de Transporte.

El directivo agregó que, con el objetivo de sostener su crecimiento, estableció encadenamientos productivos con diversas instituciones, como la alianza con la nueva forma de gestión Autopartes de La Habana, que les suministra componentes esenciales, entre ellos, bandas de freno, filtros y puntas de eje.

Fundada en 2022, la sociedad mercantil Frenas Conmigo, distinguida con la condición de Colectivo Vanguardia Nacional en el 2025, extendió sus prestaciones a entidades de territorios como Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.