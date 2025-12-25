Santiago de Cuba cierra 2025 con avances, a pesar de duros retos

Santiago de Cuba, 25 dic(ACN) A pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo económico imperialista y los efectos de fenómenos climáticos extremos, la economía de la provincia de Santiago de Cuba ha mostrado un desempeño positivo en las exportaciones y ventas totales al cierre del año 2025, valoró hoy Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia.

Según informó la integrante del Comité Central, las ventas totales crecieron un 3,7% en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones aumentaron un 16,6%, este último índice un incremento que refleja los esfuerzos por diversificar mercados y fortalecer la inserción internacional, en un contexto difícil, marcado por las afectaciones derivadas del cerco estadounidense y eventos adversos como las sequías prolongadas y las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda y al huracán Melissa, que impactaron especialmente al oriente cubano.

Johnson Urrutia señaló que el avance en estos y otros indicadores económicos, evaluados preliminarmente, se atribuye a una administración con rigor y a un esfuerzo sostenido por mejorar los sectores productivos esenciales. Sin embargo, las condiciones externas e internas han limitado el alcance de los logros.

En cuanto a la modernización económica, se progresa en la bancarización y en la implementación de pagos electrónicos, lo que ha mejorado la eficiencia del sistema financiero provincial, aunque el impacto de estos adelantos no ha sido uniforme en todos los sectores de la población.

A nivel local se han realizado inversiones en infraestructura y servicios esenciales, con especial atención a la producción de alimentos, el abasto de agua y la generación eléctrica, aún cuando persisten desafíos importantes en estos campos, y la mejora en la calidad de los servicios sigue siendo un objetivo prioritario para el año próximo.

La integrante del Consejo de Estado también subrayó la importancia de la transformación de los barrios, en tanto el desarrollo económico debe reflejarse en la calidad de vida de las comunidades. El progreso en este sentido es gradual, y algunos barrios continúan enfrentando limitaciones en cuanto a recursos y servicios básicos, pero existen voluntad, programas y acciones para materializar obras y mejoras.

Para el 2026, las metas de esta provincia con más de un millón de habitantes incluyen el aumento de la producción de alimentos, la seguridad energética y la expansión de las exportaciones. Además, se enfatizará en la construcción de viviendas y en la rehabilitación de infraestructuras afectadas por el huracán Melissa. Asimismo se priorizará la formación de nuevos profesionales, con el objetivo de fortalecer la economía local.

El 2025 también ha sido un período en el que la unidad y la resiliencia de la población santiaguera se han puesto a prueba. Los logros económicos son apreciables en un panorama muy complejo y pleno de duros retos, y las autoridades insisten en que la capacidad de resistencia y la solidaridad de los santiagueros, en medio de la adversidad, han sido fundamentales para afrontar estos y otros desafíos.