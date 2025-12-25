Recibe empresa privada Keros SRL Escudo de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 25 dic (ACN) La empresa privada de base tecnológica Keros SRL, radicada en La Habana, recibió el Escudo de Santiago de Cuba, la más alta distinción que otorga el Gobierno de la provincia, en reconocimiento a los servicios prestados a la Salud Pública.

El galardón fue conferido este miércoles, en una ceremonia presidida por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de esa organización en el territorio, y por Manuel Falcón Hernández, gobernador.

La empresa, especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra rayos, señales de seguridad y sistemas de detección y extinción de incendios, también recibió el reconocimiento Con el Esfuerzo de Todos, Venceremos, por su contribución decisiva en la reactivación de servicios de salud en la localidad.

Keros SRL ofreció de forma altruista sus servicios, realizando labores fundamentales en los hospitales Saturnino Lora y Juan Bruno Zayas, con una inversión que superó los 16 mil euros y tres millones de pesos.

Rodney Rodríguez Rodríguez, presidente de Keros SRL, explicó que su empresa brindó apoyo gratuito a los hospitales debido a la necesidad urgente de garantizar la seguridad de equipos médicos vitales como el tomógrafo del "Juan Bruno Zayas".

La protección de estos equipos costosos es esencial para la continuidad de los servicios de salud, afirmó Rodríguez.

El doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, director general del sector de la provincia, destacó la importancia de la labor de Keros en la reactivación del servicio de urgencias del hospital Saturnino Lora.

Gracias a su intervención, logramos poner en marcha un sistema de protección y puesta a tierra que garantizará la seguridad de los equipos médicos en funcionamiento, lo que representa un gran avance para la infraestructura hospitalaria de Santiago de Cuba, aseguró.

Según el galeno, los trabajos realizados incluyeron la instalación de sistemas de protección contra rayos y la puesta a tierra de equipos médicos como el tomógrafo donado por Italia, lo que permitió que la provincia contara con uno de los equipos más avanzados en el país.

En solo 72 horas, Keros completó las tareas necesarias para certificar la seguridad y funcionalidad de los sistemas, contribuyendo a la recuperación y modernización del sistema de salud santiaguero.

Este reconocimiento avala la eficiencia y profesionalidad de los especialistas de Keros SRL, quienes dan muestras de elevado compromiso social, consolidándose como un referente en la contribución del sector no estatal al desarrollo de programas sociales en Cuba.