No esperar por cemento para construir en Artemisa

Artemisa, 1 dic (ACN) La resistencia al uso de materiales de la construcción tradicionales, como la arcilla, repercute en la insuficiente terminación de viviendas, afirmó el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, durante la visita gubernamental de dos días a la provincia.

Ningún territorio ha puesto en práctica las indicaciones de hace cinco años para organizar lo referente a la edificación de viviendas en Cuba, y es el único de los programas del Moncada pendiente a cumplir, contrastó el vice primer ministro de la República.

Aludió a la responsabilidad de todos los involucrados, preguntó si han llevado el tema a las discusiones de sus núcleos del Partido, y advirtió que las dificultades actuales no pueden usarse como justificación de este fenómeno.

¿Tenía Carlos Manuel de Céspedes todas las condiciones cuando se alzó en la finca Demajagua?, ¿no siguió Fidel las doctrinas de Martí, a pesar de la represión que sucedió al Golpe de Estado de Batista?, ¿los cubanos no son herederos de esas tradiciones?, ¿y está cumpliendo su legado histórico el pueblo que Fidel llamó el más revolucionario de Cuba?, reflexionó.

Valdés Menéndez sostuvo que, desde la antigüedad, las primeras construcciones se hacían con arcilla: no esperaban por cemento o acero para construir, porque no había; ahora tampoco hay, y quedó demostrado que no son imprescindibles.

Se trata de remover la conciencia de los revolucionarios, de apelar a su vergüenza y al compromiso con la Revolución, expuso.

De los 189 renglones de materias primas para la producción local de materiales de la construcción, Artemisa produce 75; ¿cuánto avanzaría si recurre a los tradicionales como la arcilla, cuyo uso se ha perfeccionado con el paso del tiempo?, señaló Delilah Díaz Fernández, directora general de Materiales del Ministerio de la Construcción.

No obstante, el Estado entregó cemento equivalente a la construcción de 778 viviendas de 25 metros cuadrados, reveló, y se han edificado 629.

Díaz Fernández elogió los ejemplos de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) Rigoberto Corcho, en Artemisa y El Mango, en San Cristóbal, pero urgió a multiplicarlos.

Yosvany Barrios Gallardo, director de la Empresa Provincial de Producciones Varias, expuso que echaron a andar los 11 módulos de producción local, y en el de Artemisa, donde quemaban unos pocos ladrillos al mes, ahora ya fabrican 36 mil.

Justo hasta ese módulo, llamado El Jardín, llegó el grupo encabezado por el Comandante de la Revolución; allí constataron los distintos surtidos y la conversión de un horno inapropiado en tres más pequeños de mayor eficiencia.