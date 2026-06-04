Mejora Etecsa sus servicios en Holguín mediante módulos solares

Holguín, 4 jun (ACN) La División Territorial de Holguín (DTHO) de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba concluyó la instalación de siete módulos de paneles fotovoltaicos, como parte del cambio de matriz energética del país y en respuesta a la crisis eléctrica que afecta directamente a la telefonía.

Los sistemas, de dos kilovatios (kW) de potencia cada uno, fueron ubicados en comunidades y repartos de los municipios de Holguín, Mayarí y Moa y actualmente respaldan más de cinco mil abonados de telefonía básica y alrededor de 800 de transmisión de datos, entre ellos los de Nauta Hogar.

Emilio Guerrero Lengarán, jefe del departamento de Inversiones, destacó a la ACN el compromiso del personal involucrado y la importancia de cada acción para sostener la calidad de los servicios a la población en las zonas beneficiadas.

Aunque reconoció que los módulos no serán suficientes para respaldar todos los sitios necesitados en la provincia, aseguró que se continuará incrementando el uso de energías renovables en las telecomunicaciones, como un proceso paulatino ante el déficit de combustibles para la generación eléctrica.

Cada módulo está compuesto por paneles fotovoltaicos, inversores y baterías, lo que garantiza una autonomía de hasta 24 horas según las condiciones, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios y mejorar la comercialización de ofertas como Nauta Hogar Plus.

En la ejecución de estos proyectos participaron los departamentos de Inversiones y Operaciones de la Red; además, la DTHO tiene asignados otros 31 paneles solares de 3,6 y 7,2 kW dirigidos a radiobases, cuya instalación será gradual.