La Habana, 25 nov (ACN) La exposición de la Cámara de Comercio de la República de Cuba sobre las potencialidades que se ofrecen para facilitar la actividad comercial en el país forma parte hoy de la agenda de la segunda fecha de la edición 42 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV).

Esta es una oportunidad para que los participantes en el evento, inaugurado este lunes, conozcan a profundidad el trabajo que se realiza en territorio cubano en beneficio del comercio como fuente de desarrollo.

Durante la jornada se conocerá sobre las propuestas de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un espacio estratégico para impulsar la economía del país.

Se presentará también el área temática Cuba Única, con lo mejor del turismo en la nación y con oportunidades para desarrollar nuevos proyectos y acciones de negocios.

Paralelamente, continuarán las exhibiciones de empresas de diferentes sectores, así como las novedades de los países participantes en el evento.

En formato híbrido ( virtual y presencial), la mayor feria comercial multisectorial de Cuba y el Caribe se extenderá hasta mañana, 26 de noviembre.