Intercambio empresarial impulsa encadenamientos en Holguín (+Fotos)

Holguín, 31 jul (ACN) Un foro de negocios con la participación de mipymes, cooperativas y emprendedores sesionó en la ciudad de Holguín, enfocado en la integración y la sustitución de importaciones para fortalecer el nuevo entramado productivo del territorio.

El encuentro, celebrado este jueves en el Centro de Convenciones de Islazul en el Hotel Pernik, tuvo entre sus metas incorporar nuevos actores económicos a las cadenas de valor del turismo y la exportación, propiciar el diálogo entre entidades estatales, privados e inversionistas extranjeros, e identificar oportunidades concretas de encadenamientos productivos.

Neyvis Moreno Moreno, directora de Desarrollo del Gobierno provincial, señaló durante el encuentro que el evento articuló estrategias de crecimiento provincial orientadas a fortalecer la economía mediante los nuevos actores y propició una ronda de negocios multisectorial con miras a establecer conexiones concretas entre proveedores locales e inversionistas.

Madiú Quiroga Gómez, directora comercial de Dofimall, explicó los beneficios de la plataforma del Parque Industrial China-Latinoamérica (Picla), como un corredor que integra comercio electrónico, logística y financiamiento con el objetivo de sustituir importaciones e incrementar exportaciones sin intermediarios en el territorio.

Los encadenamientos con nuevos participantes económicos que traigan beneficios mutuos en la fabricación de helado, repostería variada y otros servicios fueron resaltados por Nelson Martínez López, jefe del departamento de Operaciones de la empresa Servisa.

El espacio 3.H Hub Honor Holguinero, dedicado a la comercialización, la exportación y la inversión tecnológica en el oriente cubano, fue presentado por el profesor universitario Gabriel Hernández Ramírez.

Convocado por el Gobierno provincial, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la Cámara de Comercio, el Ministerio del Turismo y la plataforma Picla, el evento generó un espacio propicio para el debate sobre la inversión y el desarrollo económico en Holguín.