Informan sobre salario medio en Cuba en 2025

La Habana, 6 may (ACN) La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) informó hoy que en 2025 el salario medio mensual en Cuba alcanzó seis mil 930 pesos, cifra superior en mil 091 pesos respecto a 2024.

Según el reporte de la institución en su perfil en la red social Facebook, La Habana registró el salario medio más elevado con siete mil 911 pesos, seguida por Artemisa con siete mil 318 y Villa Clara con siete mil 028, únicas provincias que superaron los siete mil pesos.

El municipio especial de Isla de la Juventud presentó el menor salario medio mensual con cinco mil 582 pesos, mientras Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma se ubicaron por debajo de seis mil pesos.

La ONEI precisó que el salario medio mensual corresponde al importe de las retribuciones salariales directas devengadas como promedio por un trabajador, calculado a partir del salario total dividido entre el promedio de empleados.

El organismo indicó que las variaciones de este indicador dependen de las fluctuaciones en los componentes que intervienen en su cálculo.

La publicación “Salario Medio en Cifras. Cuba, 2025” está disponible en el sitio web de la ONEI, con datos adicionales sobre la evolución de este indicador.