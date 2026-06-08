Herencia y tradiciones en defensa de la cocina autóctona cubana

Sancti Spíritus, 8 jun (ACN) Las múltiples opciones que brinda la cocina de Cuba, con la variedad de platos, olores y sabores distintivos a partir de especias y otras materias primas naturales, todas autóctonas y presentes a lo largo de la nación, es una posibilidad que aún se desaprovecha en una gastronomía necesitada de ofertas tentadoras hasta para el más fino paladar.

Las revelaciones del reconocido Chef Filiberto Díaz, Federativo de la Asociación Culinaria de Cuba en la provincia de Sancti Spíritus y Maestro de la misma, llegaron a la ACN tras el reciente ejercicio de graduación de 30 estudiantes del territorio de distintos cursos de esa organización, celebrado en esta ciudad.

Agrupados en varios equipos, los examinados presentaron, por cada grupo, un menú de cinco tiempos con entrantes, ensaladas, plato fuerte, guarnición y postres, todos diferentes y con base en la cocina tradicional de la Isla, en general, y la espirituana, en particular, lo cual habla de los valores de una región con 512 años de historia y herencias españolas y africanas, sobre todo.

De las bisabuelas, de las abuelas y hasta de sus madres “bebieron” los graduados para rescatar y visibilizar las esencias de la cocina familiar y local.

Aquí se demostró el potencial de la culinaria cubana, hoy Patrimonio Cultural de la Nación, una realidad que aún NO es explotada de la mejor manera por múltiples razones, a pesar de que sus recursos están en cualquier escenario productivo, incluido los patios de vivienda, huertos, y de que existe conocimiento de las más variadas recetas y personal profesional con experiencia para enseñar, acotó Filiberto.

Comentó el federativo cómo es común observar en restaurantes estatales y privados platos de la comida internacional que ni en la presentación, olor y valores nutricionales compiten con la cocina autóctona de este país, con origen en la época de los aborígenes y con su ajiaco o tradicional guiso, plato que aún en la actualidad sigue estando en la preferencia, a pesar de los siglos.

Mientras, el Chef Rogelio Ulloa, docente y presidente de la Asociación Culinaria de Sancti Spíritus, reconoció de manera singular el dominio de los estudiantes del uso de la amplia gama de especias, hierbas aromatizantes, frutas y sus jugos en la preparación de las más variadas presentaciones, e incluso, sorprendieron a los evaluadores con materias primas poco comunes.

Entre los ejemplos que causó admiración sobresale el uso de la manteca de corojo, en una de las variantes de una receta a base de arroz, elaborado por el quipo comandado por Jordanis La O Perera, ama de casa oriunda de la comunidad rural de Pozo Colorado, en la capital provincial.

Procesar el corojo de las plantas que existen en la zona para extraerle el aceite y utilizarlo de forma cotidiana en nuestros platos, en las más variadas comidas, es una tradición que se mantiene hasta la actualidad en el asentamiento, aclaró, porque aporta al olor y al sabor de los alimentos, además de que es una grasa muy saludable.

Peculiares presentaciones de arroz con leche, croquetas, ensaladas, carnes, huevos, casquitos de guayaba y salsas, entre otras ofertas, distinguieron al ejercicio de graduación, punto de partida para otras etapas de enseñanza inicial y una futura especialización.

Siempre defenderemos la virtud de la culinaria cubana y espirituana y la intención es seguir sumando personal para multiplicarla en diversos escenarios por lo que representa para el fortalecimiento de su condición de Patrimonio de la Nación, concluyó Ulloa.