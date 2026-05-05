Habilita Banco Metropolitano extracción con tarjetas BPA y BANDEC

La Habana, 5 may (ACN) El Banco Metropolitano habilitó en toda su red de sucursales el servicio Terminal de Punto de Venta Virtual (TPV Virtual) para la extracción de efectivo con tarjetas magnéticas RED emitidas por el Banco Popular de Ahorro (BPA) y el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).

Según precisó la institución desde su perfil en Facebook, la medida busca ampliar las opciones de acceso al efectivo para los usuarios del sistema bancario cubano y facilitar operaciones en las oficinas de la entidad.

Según información oficial, el servicio garantiza transacciones rápidas y seguras, y se suma a las acciones de la banca nacional por acercar sus prestaciones a la población.

El Banco Metropolitano precisó que la operación devenga una comisión, aplicada conforme a las tarifas oficiales de comisiones y otros cargos establecidos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por diversificar los canales de pago y extracción en el país, en correspondencia con la estrategia de modernización de los servicios financieros.