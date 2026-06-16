Fortalece Holguín su industria con ensamblaje local de tractores

Holguín, 16 jun (ACN) La Empresa Comercial Divep de Holguín importa componentes de un lote de tractores para su ensamblaje por la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca) y su comercialización posterior en el territorio oriental.

Yunia Ordoño Fernández, especialista de Comercio Exterior de Divep, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la operación forma parte de los servicios que desarrolla la empresa con el objetivo de fortalecer el sector industrial y agrícola de la provincia.

La directiva precisó que esas actividades abarcan diversas formas de gestión e incluyen a mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas y pequeños agricultores, en correspondencia con las solicitudes de los clientes.

Ramón Pifferrer Martínez, director comercial de Holmeca, refirió que los recursos serán ensamblados en la fábrica tras la capacitación de los trabajadores, como parte de las líneas productivas y comerciales de la entidad.

Entre el equipamiento adquirido figuran maquinarias de labranza, vehículos dirigidos a pequeñas empresas, kits de motores, rastras, cosechadoras de arroz y equipos orientados a la producción industrial, así como otros insumos para distintos sectores de la provincia.

Perteneciente al Ministerio de la Industria Sideromecánica, Divep se encarga de la importación de equipos, piezas y accesorios, consolida su papel como entidad clave en el impulso del comercio y amplía sus vínculos con los diferentes actores económicos del territorio.