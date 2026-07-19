Fortalece Aguada de Pasajeros producción con módulos pecuarios 

Aguada de Pasajeros, Cienfuegos 19 jul (ACN) La Empresa Agroindustrial Municipal de Aguada de Pasajeros fortalece su recuperación productiva a partir del fortalecimiento de módulos pecuarios, la cría de búfalos y la articulación de alimentos para el autoconsumo y el encargo social de ese territorio, ganador de la sede por el 26 de Julio en la provincia de Cienfuegos.

Leosvany Vera Pérez, director general, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la empresa dispone hoy de cinco lecherías, una vaquería y un centro de genética, donde se ordeñan 60 búfalos por instalación, con rendimientos que oscilan entre tres y cinco litros de leche por animal.

Señaló que el rebaño bufalino ha crecido en mil 100 cabezas con respecto al año anterior, y existe un nivel de hembras gestadas, las cuales fortalecerán el programa de reproducción a partir de septiembre.

Destacó que la alimentación animal se garantiza en gran medida con siembras propias, entre ellas 100 cordeles de caña, en correspondencia con el propósito de disponer de gramínea para el rebaño. animal.

La estrategia productiva incluye también la revitalización del matadero mediante el uso de energías renovables, y el fomento de módulos pecuarios en varios puntos del municipio.

Entre esos módulos figura uno activado en Monte Tres, que tributa al consumo social de Aguada con carne de carnero, chivo y cerdo de capa oscura, destinada en particular a embarazadas y círculos infantiles.

Vera Pérez abundó que ese módulo pecuario fue creado hace alrededor de un año y funciona con un esquema en el cual los productores participan directamente en el cuidado de los animales, asumen su custodia y reciben beneficios vinculados a la producción.

Añadió que luego de cumplir con las entregas planificadas, la empresa entrega diariamente 10 litros de leche de búfalo y otros beneficios para la alimentación de los trabajadores del módulo, quienes además cobran por su labor y realizan guardias administrativas como parte del sistema de control.

El director afirmó que el esquema de trabajo ha contribuido a reducir pérdidas y a evitar hechos de hurto o sacrificio, al tiempo que ha permitido una mejor atención a los animales desde la etapa de destete y desarrollo.

Indicó que están previstos dos nuevos módulos pecuarios, en Buenavista y El Guayabal, como parte de la expansión de esta experiencia productiva en esa municipalidad.

Fundada en el 2023, la Empresa Agroindustrial Municipal de Aguada de Pasajeros, avanza así en la diversificación de sus resultados y en la búsqueda de mayor encadenamiento entre la producción agropecuaria y las necesidades de la población.